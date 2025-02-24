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У Повітряних силах повідомили подробиці нічної атаки РФ

24 лютого 2025, 08:57

У Повітряних силах повідомили подробиці нічної атаки РФ

У Повітряних силах повідомили подробиці нічної атаки РФ

У ніч проти 24 лютого війська Росії атакували Україну 185 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили оборони України збили 113 російських безпілотників, ще 71 БПЛА локаційно втрачено. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08:00 підтверджено знищення 113 БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Ще 71 російського безпілотника-імітатора локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

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