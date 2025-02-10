Директор НАБУ прокомментировал расследование дела главы АМКУ

Глава АМКУ Павел Кириленко. Фото: facebook pavlokyrylenko

Во время брифинга, посвященного отчету о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), директор НАБУ Семен Кривонос ответил на вопросы журналистов о деле главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко.



Представители СМИ поинтересовались, какой срок отведен на ознакомление с материалами дела и когда он истечет.







«Руководитель Антимонопольного комитета уже знакомится с материалами дела. У нас есть четкие правила, определяющие, с какой скоростью обвиняемый может изучать материалы. Если мы видим, что этот процесс затягивается, у нас есть возможность обратиться в суд с ходатайством об ограничении срока ознакомления. Пока этот срок не истек — мы недавно открыли материалы стороне защиты. Поэтому говорить о намеренном затягивании процесса пока рано», — пояснил Кривонос.

Ранее сообщалось, что экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко будут судить за незаконное обогащение на 72 миллиона гривен.



Позже Высший антикоррупционный суд избрал главе Антимонопольного комитета и экс-председателю Донецкой ОВА Павлу Кириленко меру пресечения в виде внесения залога в размере 30 миллионов 280 тысяч гривен.



Напомним, с главы АМКУ Кириленко также сняли браслет и разрешили передвижение по Украине.