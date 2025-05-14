Враг атакует на Лиманском, Краматорском, Покровском направлениях. Идут бои — Генштаб ВСУ

Наши защитники продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей страны. Генштаб ВСУ сообщает о тяжелых боях на направлениях Донецкой области.

Согласно оперативной информации на 22.00 15 мая:

На Лиманском направлении враг 21 раз атаковал позиции Сил обороны у Новой Кругляковке, Лозовой, Новоегоровки, Грековке, Колодязи, Ямполивки, Редкодуба и в направлении Григорьевки. Боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении отражено 8 атак у Часов Яра, Белой Горы, Курдюмовки. Идет бой.



На Торецком направлении россияне 19 раз штурмовали украинские подразделения в районах Торецка, Крымское, Дилеевка. Наши защитники отразили все вражеские атаки.

На Покровском направлении противник пытался продвинуться в районах Старой Николаевки, Елизаветовки, Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Зверова, Котлиного, Удачного, Котляровки и Андреевки. Силы обороны остановили 46 штурмов. Бои продолжаются.

На Новопавловском направлении также идут бои в районах Багатирь, Бурлацкого, Вольного Поля.

На Ореховском направлении штурмы отбиты. Но враг нанес авиаудары по Степногорску и Каменскому.