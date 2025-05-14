Ворог атакує на Лиманському, Краматорському, Покровському напрямках.

Наші захисники продовжують давати відсіч спробам ворога просунутися вглиб нашої країни. Генштаб ЗСУ повідомляє о запеклих боях на Донецьких напрямках.

Згідно з оперативною інформацією станом на 22.00 15 травня:

На Лиманському напрямку ворог 21 раз атакував позиції Сил оборони у Новій Кругляківці, Лозовій, Новоєгорівці, Греківці, Колодязі, Ямполівці, Рідкодубі та у напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку відбито 8 атак біля Часів Яр, Білої Гори, Курдюмівки.



На Торецькому напрямку росіяни 19 разів штурмували українські підрозділи у районах Торецька, Кримського, Діліївки. Наші захисники відсікли усі атаки.

На Покровському напрямку противник намагався просунутися у районах Старої Миколаївки, Єлизаветівки, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Звірова, Котліного, Удачного, Котлярівки та Андріївки. Сили оборони зупинили 46 штурмів.

На Новопавлівському напрямку точаться бої в районах Богатир, Бурлацького, Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку російські штурми відбито. Але ворог наніс авіаударів по Степногірську і Кам'янському.