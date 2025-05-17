Вчера из-за обстрелов Покровска 5 человек получили ранения — Покровская МВА

Вчера утром, 16 мая, враг нанес удар по северной части Покровска, в результате чего получили ранения двое людей: мужчина 1965 г.р. и женщина 1975 г.р.

У обоих диагностированы осколочные ранения разных частей тела. Поврежден многоквартирный жилой дом, сообщила Покровская МВА.

Вскорости произошел второй обстрел частного сектора северной части Покровска, в результате которого получили ранения еще 3 местных жителя: супружеская пара – мужчина и женщина 1958 г.р., и 63-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома.

Под вечер, в результате обстрела западной части города, возник пожар в четырех частных домах. Информации по пострадавшим не поступало.

В связи с ухудшением ситуации безопасности, местная военная администрация подчеркивает важность своевременной эвакуации.

Эвакуационные поезда отправляются со станции Павлоград І.

Для регистрации необходимо обратиться в контактный центр Покровской городской военной администрации: 0-800-300-101; областная «горячая линия» по вопросам эвакуации: 0800-500-121