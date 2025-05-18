Расследуются обстоятельства смерти мужчины в харьковском ТЦК

В Харьковском центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 12 мая был обнаружен мертвым 39-летний мужчина.

По предварительным данным расследования, он покончил с собой, выпрыгнув из окна третьего этажа здания ТЦК.

Сотрудники ТЦК сообщают, что он был остановлен совместно с сотрудниками Нацполиции для проверки документов. Однако добровольно согласился поехать в помещение ТЦК.

Следствие осуществляется по статье 115 УК Украины «самоубийство». Материалы дела направлены в Государственное бюро расследований для проверки сотрудников ТЦК и СП.