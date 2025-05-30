Украинские медики получат 200 тысяч за работу в селах и прифронтовых зонах — условия

Кабинет министров Украины утвердил единоразовую выплату в размере 200 тысяч гривен для выпускников медицинских вузов, которые начнут работу в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности или в зоне активных боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 30 мая.



«Наряду с безопасностью и обороной, инвестиции в человеческий капитал — это приоритетная политика государства. Мы одобряем постановление о предоставлении выплаты в 200 тысяч гривен молодым медикам, которые поедут работать в сельские больницы или в прифронтовые регионы», — отметил глава правительства.



По словам Шмыгаля, это решение направлено на поддержку молодых специалистов и ликвидацию кадрового дефицита в медицине на местах.



Как уточнил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пособие будет предоставляться выпускникам, которые с 2025 года завершили интернатуру по врачебным специальностям и заключили контракт сроком не менее трёх лет на работу в государственных или коммунальных медучреждениях в сёлах или на территориях, где продолжаются боевые действия.



Выплата будет доступна только при трудоустройстве:

на должности в учреждениях, укомплектованных врачами менее чем на 75%;

на вакантные позиции, размещённые на Едином веб-портале вакансий в медучреждениях на дату подачи документов выпускником.

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