Украинские медики получат 200 тысяч за работу в селах и прифронтовых зонах — условия

Кабинет министров Украины утвердил единоразовую выплату в размере 200 тысяч гривен для выпускников медицинских вузов, которые начнут работу в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности или в зоне активных боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 30 мая.
«Наряду с безопасностью и обороной, инвестиции в человеческий капитал — это приоритетная политика государства. Мы одобряем постановление о предоставлении выплаты в 200 тысяч гривен молодым медикам, которые поедут работать в сельские больницы или в прифронтовые регионы», — отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, это решение направлено на поддержку молодых специалистов и ликвидацию кадрового дефицита в медицине на местах.
Как уточнил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пособие будет предоставляться выпускникам, которые с 2025 года завершили интернатуру по врачебным специальностям и заключили контракт сроком не менее трёх лет на работу в государственных или коммунальных медучреждениях в сёлах или на территориях, где продолжаются боевые действия.
Выплата будет доступна только при трудоустройстве:
В Купянске Харьковской области из-за постоянных российских обстрелов закрыли последнее медицинское заведение.