F-16 ВСУ ударили GBU-39 по РОП РФ в Курской области

Удар по РОП в Курской области. Фото: кадр из видео

F-16 Воздушных Сил ВСУ нанесли высокоточный удар авиабомбами GBU-39 по огневым точкам ротного опорного пункта (РОП), предположительно восточнее населённого пункта Тёткино в Курской области России.

Удар авиабомбами GBU-39 по огневым точкам россиян. Фото: кадр из видео

Параллельно военный Telegram-канал WarArchive опубликовал разбор видео, где показана зачистка РОП бойцами ВСУ: украинские штурмовики уничтожают блиндажи и укрытия противника с помощью гранат и мин ТМ-62.



По данным канала, перед штурмом позиции несколько дней подвергались артиллерийским обстрелам и атакам FPV-дронов. Первая фаза операции была направлена на подавление огневых точек и деморализацию российских войск. После этого бойцы 225-го отдельного штурмового полка взяли укрепление почти без сопротивления.



«На видео чётко видно попадания бомб по позициям. Этот РОП создавали для долговременной обороны, включая круговую», — сообщили в пресс-центре 225-го ОШП.

По данным Генштаба ВСУ, на Курском направлении произошло двадцать шесть боестолкновений. Ранее МиГ-29 сбросом GBU-39 уничтожил блиндаж и огневую позицию РФ в Тёткино.