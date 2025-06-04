F-16 ЗСУ вдарили GBU-39 по РОП РФ у Курській області

Удар по РОП у Курській області. Фото: кадр із відео

F-16 Повітряних Сил ЗСУ завдали високоточного удару авіабомбами GBU-39 по вогневих точках ротного опорного пункту (РОП), імовірно на схід від населеного пункту Тьоткіно в Курській області Росії.

Удар авіабомбами GBU-39 по вогневих точках росіян. Фото: кадр із відео

Паралельно військовий Telegram-канал WarArchive опублікував розбір відео, де показано зачистку РОП бійцями ЗСУ: українські штурмовики знищують бліндажі та укриття противника за допомогою гранат і мін ТМ-62.



За даними каналу, перед штурмом позиції кілька днів піддавалися артилерійському обстрілу й атакам FPV-дронів. Перша фаза операції була спрямована на придушення вогневих точок і деморалізацію російських військ. Після цього бійці 225-го окремого штурмового полку взяли укріплення майже без опору.



«На відео чітко видно влучання бомб по позиціях. Цей РОП створювали для довготривалої оборони, включно з круговою», — повідомили у пресцентрі 225-го ОШП.

За даними Генштабу ЗСУ, на Курському напрямку минулої доби відбулося двадцять шість бойових зіткнень. Раніше МіГ-29 скиданням GBU-39 знищив бліндаж та вогневу позицію РФ у Тьоткіно.