В оккупированном Крыму продолжается массовое производство компонентов для боеприпасов, применяемых дронами при атаках на Херсонскую область. Изготовление деталей осуществляется с помощью 3D-принтеров.

Об этом написал «Крымский ветер» в Telegram-канале.



Производственные процессы организованы в так называемых «народных мастерских», созданных при участии движения «Народный фронт». Эта структура была основана в 2011 году по инициативе Путина и занимается, в частности, мониторингом выполнения президентских распоряжений.



С началом полномасштабного вторжения «Народный фронт» активизировал свою деятельность на временно оккупированных территориях, включая привлечение местного гражданского населения к поддержке российских войск.

Основную часть работников в этих мастерских составляют студенты и пенсионеры.

«Две тысячи комплектующих для сбросов передали из Крыма бойцам на передовую в Херсонской области. Хвостовики и накольники используются для сбора бомб, применяемых с дронов», — сообщает со ссылкой на росСМИ «Крымский ветер».

О первых упоминаниях так называемых «народных бомб» стало известно весной 2024 года из российских пропагандистских источников. По их же информации, общее количество изготовленных хвостовиков уже превышает 20 тысяч.

Атаки дронов по гражданским объектам в Херсонской области, зафиксированные в 2024 году, Комиссия ООН квалифицировала как преступление против человечности.