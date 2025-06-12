Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців

В окупованому Криму продовжується масове виробництво компонентів для боєприпасів, які застосовуються дронами при атаках на Херсонську область. Виготовлення деталей здійснюється за допомогою 3D-принтерів.

Про це написав «Кримський вітер» у Telegram-каналі.



Виробничі процеси організовані у так званих «народних майстернях», створених за участю руху «Народний фронт». Ця структура була заснована у 2011 році з ініціативи Путіна та займається, зокрема, моніторингом виконання президентських розпоряджень.



З початком повномасштабного вторгнення «Народний фронт» активізував свою діяльність на тимчасово окупованих територіях, включаючи залучення місцевого населення до підтримки російських військ.

Основну частину працівників у цих майстернях складають студенти та пенсіонери.

«Дві тисячі комплектуючих для скидів передали з Криму бійцям на передову в Херсонській області. Хвостовики та накольники використовуються для збору бомб, які застосовуються з дронів», — повідомляє із посиланням на росЗМІ «Кримський вітер».

Про перші згадки про «народні бомби» стало відомо навесні 2024 року з російських пропагандистських джерел. За їхньою ж інформацією, загальна кількість виготовлених хвостовиків вже перевищує 20 тисяч.

Атаки дронів по цивільних об'єктах у Херсонській області, зафіксовані 2024 року, Комісія ООН кваліфікувала як злочин проти людяності.