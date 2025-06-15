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Режим загрози оголошено в Татарстані: безпілотники помітили біля воєнного заводу в Єлабузі

15 червня 2025, 11:26

Режим загрози оголошено в Татарстані: безпілотники помітили біля воєнного заводу в Єлабузі

Вранці 15 червня в російській Єлабузі було помічено дрони. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

З самого ранку обмеження на відправлення та прийом рейсів було введено у двох аеропортах Татарстану – у Казані та Нижньокамську. Аналогічні заходи застосували і Іжевську.

«О 06:30 у регіоні було оголошено режим безпілотної небезпеки. За словами місцевих, дрони бачили у Чистополі та Єлабузі», — пишуть російські ЗМІ.

У Єлабузі знаходиться воєнний завод, збудований у 2023 році на території особливої економічної зони «Алабуга». На підприємстві, зокрема, виробляють ударні безпілотники.

Офіційних заяв від російської влади про причини введених заходів, а також про збиті дрони в Татарстані не надходило. Міноборони РФ раніше повідомило, що 15 червня було знищено шість українських БПЛА, проте це сталося в інших регіонах — у Білгородській, Орловській областях «вночі» та в Криму «близько 07.10 мск».

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