ВСУ ударили по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области РФ

Генштаб ВСУ подтвердил атаку на военный аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области. Фото: Генштаб

В субботу, 5 июля, украинские военнослужащие ударили по аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области России. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому «Борисоглебск», что в Воронежской области», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточили, что там базируются российские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.



Кроме того, в результате удара поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.



Результаты поражения уточняются.



Ранее мы писали, что 3 июля Силы обороны Украины второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Кроме того, ВСУ поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

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