ВСУ поразили командные пункты армии РФ

В пятницу, 4 июля, Силы обороны Украины второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Кроме того, ВСУ поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого будут стоить оккупантам», — говорится в сообщении.



Потери армии РФ уточняются.



Ранее мы писали, что удар по складу боеприпасов в оккупированном Харцызске Донецкой области спровоцировал мощный взрыв ночью 2 июля. На месте вспыхнул пожар, продолжаются вторичные детонации.

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