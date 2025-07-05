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ЗСУ вдарили по аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ

05 липня 2025, 09:24

ЗСУ вдарили по аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на військовий аеродром «Борисоглібськ» у Воронезькій області. Фото: Генштаб Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на військовий аеродром «Борисоглібськ» у Воронезькій області. Фото: Генштаб

У суботу, 5 липня, українські військовослужбовці вдарили аеродромом «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«У рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали поразки по аеродрому «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що там базуються російські літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Крім того, в результаті удару вражений склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

Результати ураження уточнюються.

Раніше ми писали, що 3 липня Сили оборони України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, ЗСУ вразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

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