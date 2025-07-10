Россия обучает «наставников» для промывки мозгов детям на ВОТ

Россияне провели обучение так называемых «наставников молодёжи» на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Речь идёт о коллаборационистах, официально оформленных для работы с подростками. Их свезли на инструктаж, где объясняли, какие «ценности» следует насаждать украинским детям.
Среди ключевых тезисов:
В Центре подчёркивают: Россия в очередной раз пытается разрушить украинскую идентичность и навязать детям имперское мышление.
Ранее сообщалось, что милитаризация луганской молодежи усиливается. Что еще придумали оккупанты.
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