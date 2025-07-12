РФ обстреляла центр Славянска: есть погибший и раненые

Результат удара по Славянску.

Славянск подвергся очередному обстрелу. Сегодня утром, около 8:00, враг снова нанес удар по городу. Об этом сообщает Славянская городская военно-гражданская администрация.



«Попадание — по центральной части, в районе автовокзала. Повреждены торговый комплекс, СТО, учебное заведение и административное здание», — сообщил начальник Славянской городской ВА Вадим Лях.



По предварительной информации, есть раненые и, к сожалению, один погибший — мужчина 1990 года рождения.

Ранее сообщалось, что укрытия в Славянске могут вместить более 26 тысяч человек.