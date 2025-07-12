РФ обстріляла центр Слов'янська: є загиблий і поранені

Результат удару по Слов'янську.

Слов'янськ зазнав чергового обстрілу. Сьогодні вранці, близько 8:00, ворог знову завдав удару по місту. Про це повідомляє Слов'янська міська військово-цивільна адміністрація.



«Влучання — по центральній частині, в районі автовокзалу. Пошкоджено торговий комплекс, СТО, навчальний заклад та адміністративну будівлю», - повідомив начальник Слов'янської міської ВА Вадим Лях.



За попередньою інформацією, є поранені та, на жаль, один загиблий — чоловік 1990 року народження.

Раніше повідомлялося, що укриття у Слов'янську можуть вмістити понад 26 тисяч осіб.