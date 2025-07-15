Повітряні сили назвали кількість збитих «Шахедів» за ніч

У ніч на 15 липня (з 16:30 14 липня) противник здійснив масовану атаку із застосуванням 267 ударних БпЛА типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
За попередніми даними на 13:00, силами ППО збито 178 дронів-камікадзе та інших безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі України.
Крім того, 66 дронів-імітаторів були локаційно втрачені або придушені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Зафіксовано влучання 23 БпЛА в 7 населених пунктах. Також є падіння уламків збитих дронів у 9 локаціях.
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