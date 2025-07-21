РФ ночью запустила по Украине 426 БПЛА и 24 ракет

ПВО сбила 224 цели. Фото: Википедия

Российские оккупанты в ночь на 21 июля снова массировано обстреляли Украины с помощью ракет и дронов разных типов. Противовоздушная оборона сбила 224 российские цели. Об это сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



Как отмечается, россияне запустили 426 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с шести направлений, 5 аэробаллистических ракет Х-47 М2 «Кинжал» из Тамбовской области, 4 крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря, 1 крылатую ракету Искандер-К из Миллерово и 14 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области.





По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 224 цели:



- 200 ударных БпЛА типа Shahed;



- подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные — подавлены РЭБ/локационно потеряны.



Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей — локационно потеряны (предположительно подавлены РЭБ).



Также зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях.

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