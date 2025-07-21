Четыре человека пострадали в результате российской атаки в Ивано-Франковской громаде — ГСЧС

Последствия российской атаки на Ивано-Франковскую громаду. Фото: ГВА

В Ивано-Франковской громаде в результате атаки российских войск пострадали 4 человека, среди них — ребенок. Повреждены жилые дома, произошло несколько пожаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Ударов было очень много. Это самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения», — заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Ивано-Франковск был подвергнут комбинированному удару с применением ракет и “шахедов”. В трех селах громады есть повреждения инфраструктуры. Масштабы уточняются. Знаем, что в одном из сел пострадали жители. Но в легком состоянии. Также уточняется по двум селам нашей громады. К сожалению, ударов было очень много. Спасибо ПВО. Всем, кто вовлечен в оборону города Ивано-Франковска. Это самая масштабная атака со времени начала полномасштабного вторжения», — сообщил Марцинкив.