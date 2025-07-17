Армия РФ запустила дроны з разных направлений: ПВО сбила 36 БПЛА

ПВО сбила 36 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 17 июля атаковала Украину дронами разных типов. Всего было применено 64 БПЛА. Противовоздушная оборона сбила 36 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 17 июля (с 20:30 16 июля) противник атаковал 64 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ (59 из них — «шахеды»)», — говорится в сообщении.





Основное направление удара — Днепропетровская область.



По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила 36 БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.



Кроме того, 5 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.



Ранее мы писали, что город Краматорск Донецкой области утром 17 июля снова подвергся атаке российских беспилотников. Как минимум два взрыва прогремели приблизительно в 8:20.

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