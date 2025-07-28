РФ подключила танки к мотоциклетным штурмам на Покровском направлении

Работа дрона: уничтожен мототранспорт оккупантов в лесу.

На Покровском направлении россияне начали понемногу выводить танки на штурмы в связке с мотоциклистами. Об этом сообщил боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов (позывной «Осман»).



«Танк играет роль отвлекающей цели для наших ударных БПЛА, а мотоциклисты мчатся к позициям», — отметил украинский военный.



По его словам, иногда такие атаки приносят результат, но в большинстве случаев штурмы обходятся россиянам дорого — особенно когда бойцы ВСУ уничтожают технику и живую силу ещё за два километра до линии боевого столкновения.

Оккупанты продвигаются в сторону Покровска.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 42 штурмовых и наступательных действия в районе 13 населённых пунктов.