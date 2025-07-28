Оккупанты на Покровском направлении для штурма используют велосипеды

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. Фото: скриншот

На Покровском направление ситуация остается сложной. Российские оккупационные войска бросают в бой пехоту и для штурмов используют велосипеды. Об этом сообщили в пресс-службе 3 бригады оперативного назначения НГУ «Спартан».

«В зоне ответственности бригады на Покровском направлении противник не оставляет попыток продвинуться и идет (а иногда – едет на велосипеде) в сторону украинских позиций», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА мгновенно обнаруживают такие движения захватчиков и точными ударами уничтожают их.



Ранее мы писали, что украинский истребитель МиГ-29 нанес авиационный удар по цели в Курской области РФ. По информации блога пилотов ВСУ «Соняшник», бомба GBU-62 JDAM-ER была сброшена на элеватор в поселке Тьоткино, где находились российские штурмовики и значительное количество живой силы.

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