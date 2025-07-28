РФ підключила танки до мотоциклетних штурмів на Покровському напрямку

Робота дрона: знищено мототранспорт окупантів у лісі.

На Покровському напрямку росіяни почали потроху виводити танки на штурми у зв'язці з мотоциклістами. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов (позивний «Осман»).



«Танк грає роль відволікаючої цілі для наших ударних БПЛА, а мотоциклісти мчать до позицій», - зазначив український військовий.



За його словами, іноді такі атаки приносять результат, але здебільшого штурми обходяться росіянам дорого — особливо коли бійці ЗСУ знищують техніку і живу силу ще за два кілометри до лінії бойового зіткнення.

Окупанти просуваються в бік Покровська.

Протягом дня на Покровському напрямку ворог здійснив 42 штурмові та наступальні дії в районі 13 населених пунктів.