РФ підключила танки до мотоциклетних штурмів на Покровському напрямку

На Покровському напрямку росіяни почали потроху виводити танки на штурми у зв'язці з мотоциклістами. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов (позивний «Осман»).
«Танк грає роль відволікаючої цілі для наших ударних БПЛА, а мотоциклісти мчать до позицій», - зазначив український військовий.
За його словами, іноді такі атаки приносять результат, але здебільшого штурми обходяться росіянам дорого — особливо коли бійці ЗСУ знищують техніку і живу силу ще за два кілометри до лінії бойового зіткнення.
Окупанти просуваються в бік Покровська.
Протягом дня на Покровському напрямку ворог здійснив 42 штурмові та наступальні дії в районі 13 населених пунктів.
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