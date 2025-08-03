За июль оккупировано 564 кв. км — Deep State

За июль российские войска оккупировали 564 квадратных километра украинской территории, сообщает аналитический проект Deep State. Как отмечается, противник вышел примерно на те же цифры, что и в июне.



На этот раз аналитики сравнили интенсивность штурмовых действий с соотношением захваченных площадей:



1. Новопавловское направление — 34% от общей потери территории при всего 12% от общего числа атак;



2. Покровское направление — 22% территории (35% штурмов);

3. Лиманское направление — 12% территории (15% штурмов);



4. Харьковское (включая Купянское) — 9% территории (9% штурмов);

5. Торецкое направление — 5% территории (5% штурмов);

6. Северское направление — 4% территории (4% штурмов);

7. Запорожское направление — 3% территории (1,3% штурмов);

8.Сумское направление — 0% территориальных потерь при 11% всех атак.

Deep State отмечает, что с точки зрения соотношения атак к захваченным территориям наиболее эффективными для ВС РФ оказались Новопавловское и Покровское направления. Особенно тревожна ситуация в районе Новопавловки, где противник добивается значительных успехов при относительно низкой активности.

В то же время, Сумское направление, несмотря на интенсивные атаки, не принесло врагу территориальных успехов, что говорит о его низкой результативности.

Аналитики также удивились точному совпадению показателей по другим направлениям, где потери территории почти пропорциональны числу штурмов.

Напомним, штурмовая группа российских войск заняла одну из позиционных высот к востоку от города Северск (Донецкая область).