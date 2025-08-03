За липень окуповано 564 кв. км — Deep State

За липень російські війська окупували 564 квадратні кілометри української території, повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Як зазначається, противник вийшов приблизно на ті ж самі цифри, що й у червні.



На цей раз аналітики порівняли інтенсивність штурмових дій із співвідношенням захоплених площ:



1. Новопавлівське напрямок — 34% від загальної втрати території при всього 12% від загальної кількості атак;



2. Покровський напрямок — 22% території (35% штурмів);

3. Лиманський напрямок — 12% території (15% штурмів);



4. Харківський напрямок (включно з Куп'янським) — 9% території (9% штурмів);

5. Торецький напрямок — 5% території (5% штурмів);

6. Сіверський напрямок — 4% території (4% штурмів);

7. Запорізький напрямок — 3% території (1,3% штурмів);

8.Сумський напрямок — 0% територіальних втрат при 11% всіх атак.

Deep State зазначає, що з точки зору співвідношення атак до захоплених територій найбільш ефективними для ЗС РФ виявилися Новопавлівський та Покровський напрямки. Особливо тривожна ситуація в районі Новопавлівки, де противник досягає значних успіхів за відносно низької активності.

У той же час, Сумський напрямок, незважаючи на інтенсивні атаки, не приніс ворогові територіальних успіхів, що говорить про його низьку результативність.

Аналітики також здивувалися точному збігу показників за іншими напрямками, де втрати території майже пропорційні числу штурмів.

Нагадаємо, штурмова група російських військ зайняла одну з позиційних висот на схід від міста Сіверськ (Донецька область).