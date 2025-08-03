Украинские военные переоденутся в камуфляж нового образца

Вооруженные силы Украины перейдут с «пикселя» на новую форму с камуфляжем ММ-25. Об этом сообщили на официальном сайте «Партнер МОУ».

На смену нынешнему камуфляжу ММ-14, более известному как «пиксель», придет обновленный маскировочный рисунок ММ-25.

Решение об этом приняло Центральное управление по развитию материального обеспечения Министерства обороны Украины. Новый камуфляж будет применяться при производстве всех новых элементов вещевого имущества для украинских военных, говорится в сообщении.