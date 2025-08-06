Трамп оголосив про початок шляху до завершення конфлікту після візиту Уіткоффа до Кремля

Президент США Дональд Трамп повідомив про значний прогрес за підсумками зустрічі його спецпредставника Стіва Уіткоффа з російським лідером Володимиром Путіним. За словами Трампа, переговори відбулися «надзвичайно продуктивно».



«Мій спеціальний посланник Стів Уіткофф щойно провів дуже плідну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Було досягнуто значного прогресу!» — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Він додав, що після переговорів поінформував про їхні підсумки деяких європейських союзників. «Всі згодні з тим, що ця війна має завершитися, і ми маємо намір активно працювати над цим найближчими днями і тижнями«, — зазначив американський президент.

Нагадаємо, візит спецпосланника Стіва Віткоффа до Москви став п'ятим за рахунком з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому.