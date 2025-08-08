РФ распространяет фейки об обмене пленными, стремясь дестабилизировать Украину

Россияне фейками об обменах хотят дестабилизировать Украину. Фото: Дмитрий Лубинец

Россияне распространяют очередное ИПСО на теме обменов. Цель — дискредитация усилий украинских органов и дестабилизация внутренней ситуации. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Как отмечается, РФ на своих пропагандистских ресурсах распространяет массовые вбросы о якобы «нежелании Украины возвращать своих военнопленных и гражданских». Кроме того, искусственно создает протестные настроения, использует эмоциональное давление и манипуляции.



Лубинец призвал украинцев доверять только информации украинских государственных органов, а также — участвовать в тех акциях, которые имеют законного организатора и которые не смогут использовать вражеские спецслужбы в собственных целях.



«В случае получения подозрительных призывов к участию в протестах или попытки выйти с вами на связь посторонними лицами - немедленно сообщайте в правоохранительные органы или Службу безопасности Украины», — уточнил омбудсмен.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

