Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

РФ распространяет фейки об обмене пленными, стремясь дестабилизировать Украину

08 августа 2025, 19:14

РФ распространяет фейки об обмене пленными, стремясь дестабилизировать Украину

Россияне фейками об обменах хотят дестабилизировать Украину. Фото: Дмитрий Лубинец Россияне фейками об обменах хотят дестабилизировать Украину. Фото: Дмитрий Лубинец

Россияне распространяют очередное ИПСО на теме обменов. Цель — дискредитация усилий украинских органов и дестабилизация внутренней ситуации. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отмечается, РФ на своих пропагандистских ресурсах распространяет массовые вбросы о якобы «нежелании Украины возвращать своих военнопленных и гражданских». Кроме того, искусственно создает протестные настроения, использует эмоциональное давление и манипуляции.

Лубинец призвал украинцев доверять только информации украинских государственных органов, а также — участвовать в тех акциях, которые имеют законного организатора и которые не смогут использовать вражеские спецслужбы в собственных целях.

«В случае получения подозрительных призывов к участию в протестах или попытки выйти с вами на связь посторонними лицами - немедленно сообщайте в правоохранительные органы или Службу безопасности Украины», — уточнил омбудсмен.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Лубинец
События
Война Обмен

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:42
«Призраки» ГУР поразили сверхсовременную РЛС оккупантов в Крыму
12:30
На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление
18:28
РФ насаждает пропаганду в детсадах на оккупированной Донетчине
13:44
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:43
ГУР поразило базу ПВО на Ай-Петри и катер РФ у побережья
13:11
Крым страдает без воды: Алушта переходит на бочки
11:22
Воспитатели в Сватово почти год работают без зарплаты
10:04
Знак протеста: в Луганске и Алчевске снова появились жёлтые ленты
17:27
РФ усилила военную полицию в Олешковском районе Херсонщины
15:27
Российских оккупантов заставляют сдавать кровь для раненых военных на захваченной Донетчине
15:16
ДТП под Тулой: пострадали 17 жителей оккупированной Луганщины
15:07
В оккупированном Сватово дрон атаковал авто с мирными — есть жертвы
13:48
Мать Рамзана Кадырова «наградили» за заслуги перед Херсонской областью
13:43
Кремль вывозит украинскую молодежь на «вахты зомбирования»
12:12
В Симферополе расставили картонных военных для агитации
11:44
В сети появилось видео ударов по командному пункту дронов РФ в Олешках
20:59
Донецк на грани: без воды и тепла — что ждет регион осенью
17:27
РФ грозит отобрать санатории на оккупированных территориях
14:55
«ЛНР» заявила об обстреле рейсового автобуса и жертвах — спустя 4 дня после инцидента
13:52
Пушилин попросил Путина достроить скандальный водовод из Дона
все новости
21:29
Переселенка из Северскодонецка получила 160 тыс. гривен компенсации за ипотеку
20:54
Принудительную эвакуацию семей с детьми ввели еще в 19 населенных пунктах Донецкой области
20:22
В Константиновке российский дрон убил директора больницы
19:59
В Белом доме подтвердили подготовку встречи Путина и Трампа на следующей неделе
19:42
«Призраки» ГУР поразили сверхсовременную РЛС оккупантов в Крыму
19:14
РФ распространяет фейки об обмене пленными, стремясь дестабилизировать Украину
18:35
Совет ЕС постановила предоставить Украине более 3 млрд евро
17:00
В Киеве попрощались с Викторией Рощиной: пришли коллеги, родные и неравнодушные украинцы ФОТО
16:50
Экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко могут отстранить от должности начальника АМКУ
16:45
Краматорск: утром под российский обстрел попал частный сектор
16:05
Накануне встречи с Трампом Путин созвонился с лидерами Китая, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и ЮАР
15:48
Во время российского обстрела обесточены шахты Донетчины: 77 горняков были по землей
15:25
В Киеве прошло прощание с убитой в российском плену журналисткой Викторией Рощиной
14:48
Польский премьер прогнозирует скорое перемирие в Украине
14:17
Из-за российских обстрелов затапливает шахту «Добропольская» — Волынец
12:30
На оккупированной Луганщине предлагают из базы данных выбирать украинских детей на усыновление
11:35
Британский телеканал выяснял, стоит ли ждать прекращения огня после встречи Трампа и Путина
10:52
Россияне 22 раза за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области: много раненых — ОВА
09:22
Военный аэродром в Ростовской области РФ был атаковать дронами
08:45
Добропольская громада попала под обстрел: возникли пожары
все новости
ВИДЕО
Военные в Крыму поразили одну из самых ценных РЛС оккупантов. Фото: ГУР «Призраки» ГУР поразили сверхсовременную РЛС оккупантов в Крыму
08 августа, 19:42
Пожар после атаки дронов в Ростовской области РФ. Фото: ВЧК-ОГПУ/Тelegram Военный аэродром в Ростовской области РФ был атаковать дронами
08 августа, 09:22
Последствия ночного обстрела города Доброполье Покровского района Донецкой области войсками РФ. Фото: Доброполье Инфо/Тelegram Добропольская громада попала под обстрел: возникли пожары
08 августа, 08:45
Винокуров рассказал о ситуации в Покровске. Фото: скриншот В Покровске ситуация сложная, все дороги контролируются российскими дронами
07 августа, 21:33
ВСУ взорвали мосты в Брянской и Белгородской областях — Андрющенко Time ВСУ взорвали мосты в Брянской и Белгородской областях — Андрющенко Time
07 августа, 15:57
Владимир Путин. Фото: ТАСС Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом
07 августа, 15:47

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор