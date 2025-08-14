Пограничники «Феникса» уничтожили танк и «Град» на Донетчине

Удачный удар по РСЗО БМ-21 «Град» российских войск в Донецкой области.

Пограничники подразделения «Феникс» уничтожили вражеский танк и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» в Донецкой области, сообщает пресс-служба.



Во время боевого вылета операторы БПЛА также поразили автомобиль «буханка», грузовик «Урал», бронетехнику, несколько мотоциклов и позиции оккупантов.



По предварительным данным, ликвидировано около десяти российских военных.

Прикордонники «Фенікса» знищили ворожий танк і реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» на Донеччині



Також під час бойового вильоту оператори БпЛА вразили: «буханку», «Урал», бронетехніку, кілька мотоциклів та позиції окупантів. Ліквідовано близько десяти росіян. pic.twitter.com/fSxPJ1KyJj — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) August 14, 2025

