Прикордонники «Фенікса» знищили танк і «Град» на Донеччині

14 серпня 2025, 17:00

Прикордонники «Фенікса» знищили танк і «Град» на Донеччині

Вдалий удар по РСЗВ БМ-21 «Град» російських військ в Донецькій області. Вдалий удар по РСЗВ БМ-21 «Град» російських військ в Донецькій області.

Прикордонники підрозділу «Фенікс» знищили ворожий танк та реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» у Донецькій області, повідомляє пресслужба підрозділу.

Під час бойового вильоту оператори БПЛА також вразили автомобіль «буханка», вантажівку «Урал», бронетехніку, кілька мотоциклів і позиції окупантів.

За попередніми даними, було ліквідовано близько десяти російських військових.

Нагадаємо, в «Азові» розповіли про втрати росіян за останні дні під Покровськом.

