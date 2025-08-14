Прикордонники «Фенікса» знищили танк і «Град» на Донеччині

Прикордонники підрозділу «Фенікс» знищили ворожий танк та реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» у Донецькій області, повідомляє пресслужба підрозділу.
Під час бойового вильоту оператори БПЛА також вразили автомобіль «буханка», вантажівку «Урал», бронетехніку, кілька мотоциклів і позиції окупантів.
За попередніми даними, було ліквідовано близько десяти російських військових.
