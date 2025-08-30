РФ дважды нанесла удар по Константиновке: пострадал один житель

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российские оккупанты ударили по Константиновке с помощью ствольной артиллерии. В результате очередного обстрела пострадал один человек. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Сотрудники полиции оперативно доставили пострадавшего в больницу города Дружковка где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил он.



В результате обстрела также повредил фасад одного из частных домов.



Горбунов добавил, что россияне скинули на город авиационную бомбу ФАБ-250.





Поврежден один гражданский объект — фасад городской стоматологической поликлиники. Пострадавших нет.



Ранее мы писали, что ночью и утром Краматорск Донецкой области попал под российский обстрел. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях