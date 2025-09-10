Аэродром Шаталово стал базой запуска «Шахедов» по НАТО

Первые фото БПЛА «Гербера» в Лодзинском воеводстве. Фото: Supernova+.

Аналитики Dnipro OSINT (Гарбуз) сообщили о размещении на аэродроме Шаталово шести стационарных пусковых установок БПЛА «Shahed-136» и «Гербер». Это ближайшая к странам НАТО северная точка запуска дронов, тогда как на юге такой базой является мыс Чауда в Крыму.

По их данным, именно с Шаталово «Шахеды» пролетают через Полесье, пересекают воздушное пространство Польши и падают на её территорию.

«От границы с Украиной — всего 250 км. Сегодня залетело 8 дронов, через месяц будет 20, а через полгода они начнут поражать логистические пути и хабы стран НАТО», — предупреждают аналитики.



Дополнительно эксперты из OSINT-группы «КиберБорошно» установили место поражения российского БПЛА — жилой дом в Польше, в населённом пункте Вырики-Воля.

По их данным, дрон мог залететь со стороны Беларуси (расстояние до границы — 14 км).

Напомним, в Польше обломки сбитого российского дрона повредили жилой дом. Кроме того, Польша обнаружила обломки ракеты на своей территории.