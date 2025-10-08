Россия вывезла почти 600 детей из ВОТ Донецкой области в сентябре

Фото: ЦНС

В сентябре оккупанты вывезли почти 600 детей с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию под видом «культурных туров». Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



По данным ЦНС, школьников отправили в Санкт-Петербург в рамках пропагандистского проекта «Культурная карта 4+85». Если в прошлом году таких «туров» было 14, то в этом — уже 142.



Детей возят по российским городам, показывают военные мемориалы и навязывают идеи «воссоединения» и героизации захватчиков. Это часть масштабной кампании по русификации и идеологической обработке украинских детей.



«Будьте бдительны и не позволяйте оккупантам вывозить детей. Если вам известны маршруты или организаторы — сообщайте в наш анонимный чат-бот и присоединяйтесь к Движению сопротивления», — призвали в ЦНС.

Ранее Донецкий государственный университет (ДонГУ), находящийся под оккупацией, подписал соглашение о сотрудничестве с прокремлёвской молодежной организацией «Движение Первых».



Напомним, в Донецке школьник поставил в тупик российского депутата.