ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) нанесли точный удар по радиолокационной станции «ВАЛДАЙ», расположенной на территории аэродрома «Джанкой» в оккупированном Крыму. Видео поражения опубликовал Telegram-канал «Оперативный ВСУ».
По информации источников, РЛС «ВАЛДАЙ» является новейшим российским радиолокационным комплексом, предназначенным для обнаружения и противодействия малоразмерным беспилотникам.
Уничтожение этой системы снижает эффективность противовоздушной обороны врага на данном направлении.
Ранее украинские военнослужащие ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф «Лена» и трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Воронежской области РФ.
