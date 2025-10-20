ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое

Приближение к РЛС дрона.

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) нанесли точный удар по радиолокационной станции «ВАЛДАЙ», расположенной на территории аэродрома «Джанкой» в оккупированном Крыму. Видео поражения опубликовал Telegram-канал «Оперативный ВСУ».



По информации источников, РЛС «ВАЛДАЙ» является новейшим российским радиолокационным комплексом, предназначенным для обнаружения и противодействия малоразмерным беспилотникам.



Уничтожение этой системы снижает эффективность противовоздушной обороны врага на данном направлении.



Ранее украинские военнослужащие ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф «Лена» и трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Воронежской области РФ.