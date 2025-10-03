ССО вдарили по важливих об'єктах протиповітряної оборони у Воронезькій області РФ

Українські військовослужбовці ударними дронами уразили РЛС далекого виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2» у Воронезькій області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
«Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА», — йдеться у повідомленні.
РЛС П-14Ф «Лена» була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлінівка.
ТРЛК «Сопка-2» була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Поразка сталася у селі Гармашівка.
