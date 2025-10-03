ССО вдарили по важливих об'єктах протиповітряної оборони у Воронезькій області РФ

Військові завдали удару по важливих об'єктах протиповітряної оборони на території Росії. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці ударними дронами уразили РЛС далекого виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2» у Воронезькій області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА», — йдеться у повідомленні.



РЛС П-14Ф «Лена» була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлінівка.



ТРЛК «Сопка-2» була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Поразка сталася у селі Гармашівка.



Раніше ми писали, що підрозділи 5-ї штурмової бригади ЗСУ знищили САУ в укритті та дві гармати Д-20 російської армії на Краматорському напрямку.

