ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму

ЗСУ атакувала нафтовий термінал та базу зберігання БПЛА

Українські військовослужбовці в ніч проти 13 листопада вразили стратегічні об'єкти російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, нафтовий термінал та базу зберігання БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем.



Як зазначається, Сили оборони атакували «Морський нафтовий термінал» у Феодосії.



«Термінал є ключовим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.



Детальні наслідки поразки уточнюються.



Крім того, оператори 1-го окремого центру СБС вразили базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Оріон» (селище Кіровське). Ці БПЛА можуть нести авіабомби та ракети класу «повітря-земля».



Раніше ми писали, що в ніч на 11 листопада українські військовослужбовці завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу та нафтовому терміналу в окупованому Криму.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»