Показали летчика, который сбил более 300 вражеских дронов — ГПСУ
26 ноября 2025, 11:33

Показали летчика, который сбил более 300 вражеских дронов — ГПСУ

Украинский вертолет. Украинский вертолет.

В Украине впервые показали пограничника, который сбил более 300 уничтоженных беспилотников. Речь идет о летчике Алексее Дороненкове, который защищает небо Украины. Видео с ним опубликовала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Алексей ежедневно поднимается в небо, чтобы сохранить жизнь на земле. Он прошел путь от новичка до военного пилота, и сегодня его счет превышает 300 сбитых целей.

«Его будни — это ежедневные боевые вылеты, работа ночью без перерывов и ответственность за жизнь тех, кто под его крыльями», — говорится в сообщении ГПСУ.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что вертолет Ми-8 ВСУ сбил сразу 10 российских дронов за одну атаку. Также в сети было опубликовано видео уничтожения дрона вертолетом.

Напомним, в ночь на 26 ноября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 90 ударными БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и другими. Силы ПВО, включая армейскую авиацию, помогли сбить 72 вражеских дрона.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

