Показали льотчика, який збив понад 300 ворожих дронів — ДПСУ

В Україні вперше показали прикордонника, який збив понад 300 ворожих безпілотників. Йдеться про льотчика Олексія Дороненкова, який захищає небо України. Відео з ним опублікувала Державна прикордонна служба України (ДПСУ).



Олексій щодня підіймається в небо, щоб зберегти життя на землі. Він пройшов шлях від новачка до військового пілота, і сьогодні його рахунок перевищує 300 збитих цілей.



«Його будні — це щоденні бойові вильоти, робота вночі без перерв і відповідальність за життя тих, хто під його крилами», — зазначають у повідомленні ДПСУ.







Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що гелікоптер Мі-8 ЗСУ збив одразу 10 російських дронів за одну атаку. Також у мережі було опубліковано відео знищення дрона гелікоптером.



Нагадаємо, у ніч на 26 листопада РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 90 ударними БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та іншими. Сили ППО, включаючи армійську авіацію, допомогли збити 72 ворожі дрони.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»