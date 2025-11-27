Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Херсоне дрон РФ убил женщину и ребенка: начато расследование
27 ноября 2025, 12:02

В Херсоне дрон РФ убил женщину и ребенка: начато расследование

В Херсоне дрон РФ убил женщину и ребенка: начато расследование

В Херсоне в результате атаки российского дрона погибли женщина и ребенок. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 26 ноября 2025 года около 19:40 российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Херсоне с помощью беспилотника.

В результате атаки погибла 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Ранения получил водитель автомобиля, которого доставили в медицинское учреждение.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что удар был нанесен по гражданскому автомобилю в Корабельном районе города.

«Мои искренние соболезнования родным и близким. Также ранен 50-летний мужчина. Его доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, а также осколочными ранениями головы, шеи, спины и руки», — сообщил Прокудин.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Херсон
Прочее
погиб ребенок Убийство гражданских Военные преступления РФ удар дрона по машине
Организации
Херсонская областная прокуратура

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
10:20
Пьяных военных РФ в Донецке напугала желтая лента
14:59
В оккупированном Донецке мужчина бросил взрывчатку в толпу молодежи: его задержали
13:48
Дроны над Мариуполем: выявлены возможные позиции ПВО
13:31
Российскую армию накрыли сезонные ОРВИ и грипп — «АТЕШ»
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
все новости
13:23
Момент сбития «Кинжала» над Киевом попал на видео
13:19
Ростовский суд дал пожизненное фермеру из Херсонщины и еще семи обвиняемым в подрыве Крымского моста
12:59
Российская армия оккупировала село под Гуляйполем – DeepState
12:42
Дроны ВСУ устроили засаду и ликвидировали двух российских военных
12:37
Российский дрон атаковал Константиновку: возле своего дома ранен мужчина
12:25
«Положили в один ряд»: российские оккупанты расстреляли пленных украинских военных под Гуляйполем – DeepState
12:02
В Херсоне дрон РФ убил женщину и ребенка: начато расследование
12:01
Месяц в ловушке на пятом этаже: в Донецкой области спасли шарпея
11:37
В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
11:25
«Шахеды» ударили по Славянску: повреждены дома, есть раненые
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
10:49
Вечерние атаки на Днепропетровщину: трое пострадавших, повреждены дома и детсад
10:44
Пасечник заявил о массированной атаке БПЛА на энергетику оккупированной Луганщины: без света 46 тысяч абонентов
10:32
В Белгороде после удара повреждена ТЭЦ: десятки домов остались без тепла
10:13
DeepState показал, как пропагандисты снимают сюжеты в центре Покровска
09:46
Донецкая ОВА: 23 обстрела за сутки и срочная эвакуация
09:30
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще четыре – ранены
09:18
Покровское и Лиманское направления — под самыми тяжелыми штурмами
08:02
В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ
22:50
Харьковская чемпионка, которую боится Кремль: как судили Юлию Лемещенко
22:12
Воевал на стороне РФ: уроженцу Макеевки предъявили обвинение
21:13
Зеленский поручил Генштабу пересмотреть распределение личного состава между бригадами
20:48
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:38
Покровск разделен: украинская оборона держится на грани
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
18:54
«Процесс идет серьезный»: Песков об утечках и переговорах Ушакова и Уиткоффа по Украине
17:57
Россия оснастила «шахеды» камерами заднего вида, чтобы отслеживать украинские перехватчики
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
17:02
Государство платит за новый дом: программа помощи стартует 1 декабря
все новости
ВИДЕО
Предварительно зафиксировано уничтожение «Кинжала». Момент сбития «Кинжала» над Киевом попал на видео
27 ноября, 13:23
Дрон ВСУ наблюдает за оккупантами. Дроны ВСУ устроили засаду и ликвидировали двух российских военных
27 ноября, 12:42
Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков») Месяц в ловушке на пятом этаже: в Донецкой области спасли шарпея
27 ноября, 12:01
Фото: Генеральный штаб Украины Покровское и Лиманское направления — под самыми тяжелыми штурмами
27 ноября, 09:18
В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ
27 ноября, 08:02
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
26 ноября, 20:48

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор