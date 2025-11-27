В Херсоне дрон РФ убил женщину и ребенка: начато расследование

В Херсоне в результате атаки российского дрона погибли женщина и ребенок. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.



Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 26 ноября 2025 года около 19:40 российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Херсоне с помощью беспилотника.



В результате атаки погибла 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Ранения получил водитель автомобиля, которого доставили в медицинское учреждение.



Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что удар был нанесен по гражданскому автомобилю в Корабельном районе города.



«Мои искренние соболезнования родным и близким. Также ранен 50-летний мужчина. Его доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, а также осколочными ранениями головы, шеи, спины и руки», — сообщил Прокудин.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»