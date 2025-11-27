У Херсоні дрон РФ убив жінку та дитину: розпочато розслідування

У Херсоні внаслідок атаки російського дрона загинули жінка та дитина. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.



Під процесуальним керівництвом Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі цивільних (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 26 листопада 2025 року близько 19:40 російські війська завдали удару по цивільному автомобілю в Херсоні за допомогою безпілотника.



Внаслідок атаки загинули 34-річна жінка та 6-річна дитина. Поранення отримав водій автомобіля, його доставили до медичного закладу.



Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що удар було завдано по цивільному авто в Корабельному районі міста.



«Мої щирі співчуття рідним і близьким. Також поранено 50-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки», — повідомив Прокудін.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»