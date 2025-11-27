Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Удар по Краматорску: на город сбросили три авиабомбы, количество раненых возросло
27 ноября 2025, 15:30

Удар по Краматорску: на город сбросили три авиабомбы, количество раненых возросло

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

26 ноября около 16:50 российские войска тремя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК ударили по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

Все удары пришлись по открытым территориям местности рядом с плотной многоквартирной застройкой. Ударной волной и обломками повреждены восемь домов.

В результате атаки ранения получили три человека. У пострадавших диагностировали взрывные травмы. Все находятся под наблюдением медиков.

Напомним, что ранее было известно о двух раненых в Краматорске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

