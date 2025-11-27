Удар по Краматорску: на город сбросили три авиабомбы, количество раненых возросло

26 ноября около 16:50 российские войска тремя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК ударили по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.
Все удары пришлись по открытым территориям местности рядом с плотной многоквартирной застройкой. Ударной волной и обломками повреждены восемь домов.
В результате атаки ранения получили три человека. У пострадавших диагностировали взрывные травмы. Все находятся под наблюдением медиков.
Напомним, что ранее было известно о двух раненых в Краматорске.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко