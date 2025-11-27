Удар по Краматорську: на місто скинули три авіабомби, кількість поранених зросла

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

26 листопада близько 16:50 російські війська трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК вдарили по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Всі удари прийшлися на відкриті території місцевості поруч з щільною багатоквартирною забудовою. Ударною хвилею та уламками пошкоджені вісім будинків.



Внаслідок атаки поранення отримали три людини. У постраждалих діагностували вибухові травми. Усі перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, що раніше було відомо про двох поранених у Краматорську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко