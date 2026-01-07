Росія завдала близько півтори тисячі ударів дронами та бомбами по Донецькій області

Після російської атаки. Фото: Донецька ОВА

Протягом 6 січня поліція зафіксувала 1448 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем опинилися 10 населених пунктів, серед них Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка та низка селищ та сіл.



Внаслідок атак пошкоджено 13 цивільних об'єктів, включаючи п'ять житлових будинків. Про це повідомляють поліція Донецької області та обласна влада.



У Костянтинівці одна мирна мешканка отримала поранення внаслідок атаки російського FPV-дрону.



В Олексієво-Дружківці попадання FPV-дрону призвело до поранення двох людей, також пошкоджено цивільний автомобіль.



По Слов'янську російські війська скинули дві авіабомби «КАБ-250» — пошкоджено приміщення на території підприємства. У Дружківці два FPV-дрони пошкодили приватний будинок та автомобіль.



Безпілотниками «Гєрань-3» окупанти завдали ударів по Новодонецькому, де пошкоджено комунальне підприємство, а також по Спасько-Михайлівці — зруйновано приватний будинок, літню кухню, ферму та нежитлове приміщення.



У Краматорському районі в Лимані зруйновано господарські споруди, у селі Рубці знищено приватний будинок та ще сім осель пошкоджено.



У Сіверській громаді Бахмутського району пошкоджено два житлові будинки — у Різніківці та Свято-Покровському.

Фото: Нацполіція України

За добу російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 72 особи, у тому числі 20 дітей.

Краматорська міськрада доповнила інформацію щодо обстрілів міста 6 січня.

О 12:30 FPV-дрони з бойовою частиною вдарили по відкритій місцевості автодороги, пошкоджено автомобіль.



О 20:42 безпілотник «Молнія-2» влучив у багатоповерховий будинок, пошкоджено дві житлові будівлі.

О 22:32 авіаційну бомбу «ФАБ-500» було скинуто по об'єкту критичної інфраструктури в районі багатоповерхової забудови — постраждали дві жінки.

Фото: Краматорська міськрада

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що РФ атакувала Краматорську громаду 6 січня о 22:32.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»