В Дружковке приостанавливают работу отделение и банкомат «Ощадбанка». Что известно

«Ощадбанк» в Дружковке. Фото: «Ощадбанк»

С 3 марта приостановят работу отделение и банкомат «Ощадбанка» в городе Дружковка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



По данным ГВА, в результате существенного ухудшения ситуации с безопасностью помещение отделения «Ощадбанка» в Дружковке повреждено из-за обстрелов.



«Это делает невозможным обеспечение надлежащих условий для обслуживания клиентов», – отметили в администрации.

Напомним, что 2 марта российские войска ударили по центру Дружковки, в результате чего четыре человека погибли, еще 13 – получили ранения.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко