Російська авіабомба зруйнувала п'ятиповерхівку у Костянтинівці, обстріляла Слов'янськ та Дружківку

Фото: Національна поліція України

За минулу добу війська РФ завдали 1 360 ударів по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області. Під обстрілом опинилися вісім населених пунктів.

За даними поліції Донеччини, атак зазнали Дружківка, Костянтинівка, Миколаївка, Слов'янськ, селища Водянське та Райгородок, а також села Іверське та Осикове. Внаслідок ударів пошкоджено 46 цивільних об'єктів, серед них 38 житлових будинків.

Найважчі наслідки зафіксовані у Костянтинівці. Російські війська скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу. Удару зазнала житлова забудова — загинули двоє мирних жителів, повністю зруйнований п'ятиповерховий житловий будинок.

Слов'янськ за добу атакували тричі, у тому числі із реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Внаслідок обстрілів поранень отримали троє людей. Пошкодження отримали 34 приватні будинки, дві адміністративні будівлі та два цивільні автомобілі.



У Дружківці російські війська застосували FPV-дрони. Внаслідок одного з влучань поранено мирного мешканця, також пошкоджено приватний будинок. Ще одна людина постраждала у Райгородку. Миколаївка за добу пережила шість ударів. Там пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватні будинки і три цивільні автомобілі.



За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, за добу російські війська 17 разів обстріляли населені пункти області. З прифронтових районів вдалося евакуювати 393 особи, серед них 22 дитини.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки у Слов'янську пошкоджено багатоповерхівки, котельню та тролейбуси.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»