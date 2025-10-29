Украинские дроны вынудили оккупантов сдаться под Покровском

После серии сбросов с дронов двое оккупантов сдались в плен.

На Покровском направлении российские военные сдались в плен после атаки украинских дронов. Видео момента сдачи опубликовал 4-й батальон оперативного назначения «Сила Свободы».



По кадрам видно: после ударов FPV-дронов и «Бабы Яги» оккупанты вывесили белый флаг из окна, давая понять, что готовы сдаться. Дальше — дрон с громкоговорителем и дорога к позициям украинских защитников.

После точных ударов дронов двое солдат РФ решили сдаться. На фото — момент, когда их сопровождают украинские защитники.

Как отмечают бойцы, технологии, хладнокровие и точные действия позволили обойтись без лишних выстрелов.



Этот эпизод также попал в объектив журналистов Sky News, которые провели 24 часа вместе с украинскими военными в зоне боёв на Покровском направлении.







Согласно анализу Deep State, Покровск сейчас представляет собой большую серую зону, поскольку южнее железной дороги всё ещё много наших позиций, в то же время действительно севернее железной дороги просочилось немало россиян.