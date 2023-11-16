«Західні консерви». Хто у США та Європі допомагає Росії повторюючи її пропаганду?

Володимир Путін, схоже, розраховує на однодумців на Заході. Фото: Сергій Гунєєв / «РИА Новости» / пресслужба президента РФ

Протистояти російським військам Україні допомагають здебільшого західні партнери, які розуміють, що втрата нашою державою не лише території, а й свободи може дозволити тоталітарним режимам на різних континентах повірити у свою безкарність.



Тому країни ЄС та США всіляко намагаються допомогти Україні не просто вистояти у протистоянні з агресором, а й перемогти. І якщо 2022 року союзники, натхненні успіхами ЗСУ на фронті, збільшували постачання озброєнь, то в кінці 2023-го — ентузіазм пішов на спад.



Війна з російськими окупантами незабаром подолає позначку у два роки і втома від вторгнення РФ починає позначатися не лише на безпосередніх учасниках, а й на країнах, які допомагають Україні впоратися з російськими силами.



В інтересах Росії зараз заморозити конфлікт, щоб окупанти змогли відновити втрати в техніці та налагодити виробництво, а за потреби й провести додаткову мобілізацію. У цьому РФ допомагає пропаганда, яку розповсюджує країна-окупант, залучаючи все необхідне.



До того ж стаття головнокомандувача України генерала Валерія Залужного, що нещодавно вийшла, у виданні The Economist, де він визнає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, лише допомогла росіянам просувати свою пропаганду про неможливість вирішити конфлікт військовим шляхом.



«Новини Донбасу» спробували розібратися, хто на території країн західних партнерів України вторить російській пропаганді, і яку дезінформацію повторюють за Кремлем іноземці.

Кожна пропаганда має свою цільову аудиторію

Спочатку може здатись, що російська пропаганда скрізь однакова, але її треба розбити на кілька категорій. Для України, яка живе у світі російської дезінформації не перший десяток років, окупантам постійно доводиться вигадувати щось нове.



Оскільки війна, що триває, з моменту анексії Кримського півострова, українці вже виробили своєрідний імунітет практично до будь-яких інформаційних приводів, що розповсюджуються РФ.



Більшість громадян України не поспішають робити вже поспішних висновків і спочатку намагаються проаналізувати отриману інформацію. Так, наприклад, наприкінці серпня в Росії вигадали новий фейк про втрати української армії.



Російські пропагандисти розповсюджували інформацію, начебто компанія «Київстар» у «промо» своєї благодійної акції розкрила реальні втрати України у війні.

Новий фейк розпропаганди. Фото: ЦПД / Facebook

Згідно з відеороликом, компанія нібито закликала надсилати повідомлення загиблим солдатам і стверджувала, що сотні тисяч захисників не зможуть на них відповісти.



Потім у вересні Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомило, що питання мобілізації буде головним у новому пакеті пропаганди.



Зокрема, у розвідці вказували, що російська система дезінформації зосередить свою увагу на масовій мобілізації, коли у призовні пункти нібито «заганятимуть» навіть неповнолітніх.

Кремль все ще продовжує дезінформацію про недовіру українських партнерів та можливість перемоги, розбавивши старі фейки таємною домовленістю мера Києва Віталія Кличка з Республіканською партією про підтримку його кандидатури на наступних президентських виборах.



У Росії досі впевнені, що рано чи пізно вони зможуть переконати українців у «тотальній корупції», підірвати довіру до військових, до того ж почали розповсюдити фейки про «прекрасне життя» на окупованій території.



До другої категорії пропаганди РФ можна віднести країни Європейського Союзу, які не готувалися на відміну від Росії до війни. Жителям та політикам ЄС росіяни намагаються навіяти неможливість перемогти агресора військовим шляхом.

У свою чергу, представники дипломатичного корпусу окупантів постійно акцентують увагу на тому, що на біженців доведеться виділяти чималі кошти тривалий час, а тривала війна змусить європейців піти на серйозні фінансові витрати.



І остання категорія, але, напевно, найважливіша за кількістю допомоги, наданої Україні, – це США. Згодом після початку повномасштабного вторгнення, і незважаючи на підтримку, що тривала, Штати змушені були призупинити військову допомогу через внутрішні конфлікти в Конгресі.



Деякі американські ЗМІ пов'язують це з тим, що президент Джо Байден не зміг виразно пояснити своєму народу, чому так важливо надати допомогу Україні.



Для частини американців також необхідно було зрозуміти, як витрачаються долари платників податків США в Україні. Адже з початку 2022 року Сполучені Штати Америки направили на допомогу понад 70 мільярдів доларів.

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Паралельно з цим СБУ та ДБР зібрали докази державної зради народного депутата України Олександра Дубинського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.



І схоже, що він був не єдиним українцем, який, можливо, допомагав росіянам втручатися у президентські вибори у США у 2020 році.

Хто допомагає із поширенням російської пропаганди в Європі

Одним із небагатьох європейських топ-політиків, які ретранслюють російську пропаганду і є давнім прихильником президента РФ Путіна, виявився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.



Він очолює угорський уряд із 2010 року і часто критикує своїх європейських колег, які виступають за надання військової допомоги Україні. Ще недавно він обрушився з критикою на Євросоюз, порівнявши його з колишнім Радянським Союзом і назвавши його «поганою пародією» на СРСР.



«Іноді історія повторюється. Москва була трагедією. Брюссель – лише погана сучасна пародія. Ми мали танцювати під дудку Москви. Брюссель теж дудить, але ми танцюємо, як хочемо і коли забажаємо», – заявив він, виступаючи з промовою з нагоди національного свята у місті Веспрем 23 жовтня.



Через його обмеження свободи друку, судової системи та багатопартійної демократії, а також нападів на іммігрантів та маргінальні групи, демократія Угорщини описується як така, що знаходиться в глибокому занепаді.



Тому Угорщина опустилася на 11 позицій в Індексі демократії EIU, а Freedom House зменшила свій рейтинг зі «вільних» до «частково вільних». The Economist взагалі дійшов до того, що назвав Угорщину Орбана «авторитарною клептократією».

Раніше Будапешт заблокував 500 мільйонів євро допомоги із фонду ЄС для України. Домовленості про виділення восьмого траншу не вдалося досягти через позицію країни — вона блокувала це рішення, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.



Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також заявив, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією, оскільки це «принесе війну до блоку».



Політика Орбана є антиеміграційною, антиісламською, анти-ЛГБТ, євроскептичною та консервативною. Директор Інституту політичного капіталу Петер Креко заявив, що багато поглядів Орбана були натхненні саме Путіним.

Орбан тисне руку Путіну. Фото: «РИА Новости» / пресслужба президента РФ

Варто додати, що прем'єр Угорщини також гальмував членство в НАТО Фінляндії та Швеції, а також погрожував накласти вето на шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії.



Нещодавно у Орбана з'явився прихильник серед європейських політиків, який переміг на виборах у Словаччині та став новим прем'єр-міністром сусідньої з Україною країні.



Це Роберт Фіцо і він очолює партію Smer. Однією з його передвиборчих обіцянок було не надавати військову допомогу Україні. Про що він заявив на виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.



«Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату», - сказав він.



Новий глава уряду Словаччини назвав санкції ЄС після анексії Криму Росією «безглуздими» та «загрозою словацької економіки». Його риторика про витоки війни могла виходити безпосередньо з кремлівської пропаганди.



Роберт Фіцо, повторюючи російську дезінформацію, звинуватив «українських фашистів» у «вбивствах мирного населення на Донбасі» та у порушенні Мінських угод. Він назвав війну «конфліктом між США та Росією».







Іншими словами, Фіцо точнісінько дублював кремлівські наративи. А також заявив, що якщо він знову прийде до влади, його керівництво буде аналогічне керівництву Орбана в Угорщині, і що він відновить добрі відносини з Росією і припинить всю військову допомогу Україні.



Ще до призначення прем'єром Фіцо обіцяв припинити військову допомогу Україні. Фото: Twitter (X)

«Корисні ідіоти» РФ у Сполучених Штатах

Втома від війни ключового партнера переплелася з виборами в Словаччині. США витратили 96% від понад 60 мільярдів доларів, виділених на допомогу Україні з початку російської агресії.



Президент Джо Байден попросив Конгрес виділити на допомогу Україні ще 61,4 мільярда доларів. Вся сума у складі єдиного пакету в 106 мільярдів доларів мала покрити частину допомоги ЗСУ, решта коштів мала піти на допомогу Ізраїлю, Тайваню, охорону кордону з Мексикою та гуманітарні потреби.



Проте Палата представників наполягає на окремому транші для Ізраїлю. Байден погрожував накласти на законопроект вето, якщо в ньому не буде коштів для України. Перешкоди для чергового пакету військової допомоги, крім республіканців, які підтримують Трампа, додають і лідери громадської думки, роблячи гучні висловлювання, щоб послабити підтримку України.



Одним із помічників для росіян у США став американський політичний оглядач та прокремлівський пропагандист Такер Карлсон. Він найбільш відомий своєю брехнею та пропутінськими та антиукраїнськими поглядами під час роботи на Fox News.



Він працював на CNN з 2000 по 2005 рік, на PBS з 2004 до 2005 року, на MSNBC з 2005 по 2008 рік і, нарешті, перейшов на Fox News у 2009 році. У 2016 році Карлсон став ведучим вечірнього шоу Tucker Carlson tonight, яке незабаром стало телешоу, яке найбільше переглядається у своєму часовому слоті.



Він засудив Путіна за вторгнення, але спочатку назвав це «суперечкою за кордон». Після цього Карлсон невдовзі почав підтримувати теорію Джейкоба Крича, що Росія націлена на «біолабораторію в Україні».

Момент, коли Карлсон розповідає про «біолабораторію» в Україні. Кадр з відео

Маючи величезну аудиторію, він продовжував поширювати російську пропаганду в ефірі американських телеканалів, називаючи Зеленського «інструментом тотальної руйнації» і заявив, що він «не зацікавлений у свободі та демократії». До речі, він ніколи не говорив це про Путіна.



«Щоб ви не думали про війну в Україні, це вже ясно, що Зеленський не зацікавлений у свободі та демократії. Він навіть ближчий до Леніна, ніж до Джорджа Вашингтона. Він є небезпечним диктатором, який збирається побудувати поліцейську державу», — заявив прокремлівський пропагандист.







Свої слова він обґрунтував тим, що, на його думку, президент України наказав заарештувати своїх «політичних опонентів», а також відправляє солдатів до церкви, і «таємна поліція» глави держави також проводить рейди в монастирях, заарештовуючи священиків без жодних підстав.



Карлсон, природно, не вказував контексту, і не пояснював своїм глядачам, що засуджений митрополит церкви московського патріархату публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.



Він також не згадував, що українські суди вже ухвалили сім вироків щодо священнослужителів УПЦ МП, які стали на бік РФ, а одного священика Україна навіть обміняла на 28 українських військовослужбовців.



Не говорив американський ведучий і про те, що представники московської церкви допомагали нелегально перетинати український кордон, користуючись своїм чином.



Одним словом, достатньо і того, що після його звільнення з Fox News російські пропагандисти безперервно говорять про Такера, а багато спонсорованих Кремлем каналів навіть пропонують йому роботу.



І якщо Такер Карлсон є «журналістом», який просуває російську пропаганду, то Вівек Рамасвамі, який займається тим самим — американський підприємець індійського походження, письменник та консервативний політичний діяч.



Він натхненний перемогою Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року і хоче балотуватися на наступних 2024-го. Його погляди значною мірою підтримують цілі Росії.



Він виступає за припинення всієї військової допомоги США Україні і хоче виключити можливість України вступити до НАТО. При цьому можливий кандидат у президенти США заявив, що дозволить Росії окупувати регіони України, якщо Росія припинить свій союз з Китаєм.



Він також назвав Зеленського «хуліганом», заявив в інтерв'ю, що «нашою метою не має бути поразка Путіна», і втручання США у справи України зміцнює військовий союз Росії та Китаю. Таке ставлення до авторитарних лідерів Рамасвамі перейняв у Трампа, коли він, образно кажучи, схилив коліна перед Путіним на саміті в Гельсінкі.



Виступаючи перед потенційними виборцями, Рамасвамі повторює кремлівську пропаганду про заборону «опозиційних партій», не вказуючи, що вони працювали на Росію. Він також наполягає, що президент України не хоче проводити вибори під час війни, називаючи це недемократичним.







І, зрештою, кандидат у президенти США назвав Зеленського «нацистом» і додав, що підтримка країни, на яку напала РФ — не на користь США, після чого нарвався на хвилю критики.