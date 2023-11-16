«Западные консервы». Кто в США и Европе помогает России, повторяя ее пропаганду?

Владимир Путин, похоже, рассчитывает на единомышленников на Западе. Фото: Сергей Гунеев / «РИА Новости» / пресс-служба президента РФ

Противостоять российским войскам Украине помогают преимущественно западные партнеры, которые понимают, что потеря нашим государством не только территории, но и свободы может позволить тоталитарным режимам на разных континентах поверить в свою безнаказанность.



Поэтому страны ЕС и США всячески пытаются помочь Украине не просто выстоять в противостоянии с агрессором, но и победить. И если в 2022 году союзники, воодушевленные успехами ВСУ на фронте, увеличивали поставки вооружений, то к концу 2023-го – энтузиазм пошел на спад.



Война с российскими оккупантами вскоре преодолеет отметку в два года и усталость от вторжения РФ начинает сказываться не только на непосредственных участниках, но и на странах, помогающих Украине справиться с войсками россиян.



В интересах России сейчас заморозить конфликт, чтобы оккупанты смогли возобновить потери в технике и наладить производство, а при необходимости и провести дополнительную мобилизацию. В этом РФ помогает пропаганда, которую распространяет страна-оккупант, задействуя все средства.



К тому же вышедшая недавно статья главнокомандующего Украины генерала Валерия Залужного в издании The Economist, где он признает, что ситуация на фронте зашла в тупик, только помогла россиянам продвигать свою пропаганду о невозможности решить конфликт военным путем.



«Новости Донбасса» попытались разобраться, кто на территории стран западных партнеров Украины вторит российской пропаганде, и какую именно дезинформацию повторяют за Кремлем иностранцы.

У каждой пропаганды есть своя целевая аудитория

Изначально может показаться, что российская пропаганда везде одинаковая, но ее нужно разбить на несколько категорий. Для Украины, которая живет в мире российской дезинформации не первый десяток лет, оккупантам постоянно приходится придумывать что-то новое.



Поскольку продолжающаяся война с момента аннексии Крымского полуострова уже выработала своеобразный иммунитет практически к любым информационным поводам, распространяемым РФ.



Большинство граждан Украины не спешат уже делать поспешных выводов и сначала пытаются проанализировать полученную информацию. Так, к примеру, в конце августа в России придумали новый фейк про потери украинской армии.



Российские пропагандисты распространяли информацию, будто компания «Киевстар» в «промо» своей благотворительной акции раскрыла реальные потери Украины в войне.

Новый фейк роспропаганды. Фото: ЦПД / Facebook

Согласно видеоролику, компания якобы призвала посылать сообщения погибшим солдатам и утверждала, что сотни тысяч защитников не смогут на них ответить.



Затем в сентябре Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что вопрос мобилизации будет главным в новом пакете пропаганды.



В частности, в разведке указывали, что российская система дезинформации сосредоточит свое внимание на массовой мобилизации, когда в призывные пункты якобы будут «загонять» даже несовершеннолетних.

Кремль все также продолжает дезинформацию о недоверии украинских партнеров и возможности победы, разбавив старые фейки тайной договоренностью мэра Киева Виталия Кличко с Республиканской партией о поддержке его кандидатуры на следующих президентских выборах.



В России до сих пор уверены, что рано или поздно они смогут убедить украинцев в «тотальной коррупции», подорвать доверие к военным, и вдобавок ко всему стали распространить фейки о «прекрасной жизни» на оккупированной территории.



Ко второй категории пропаганды РФ можно отнести страны Европейского Союза, которые не готовились в отличии от России к войне. Жителям и политикам ЕС россияне пытаются внушить невозможность победить агрессора военным путем.

В свою очередь представители дипломатического корпуса оккупантов постоянно акцентируют внимание на том, что на беженцев придется выделять немалые средства продолжительное время, а длительная война вынудит европейцев пойти на серьезные финансовые издержки.



И последняя категория, но, наверное, самая важная по количеству помощи, оказанной Украине – это США. Со временем после начала полномасштабного вторжения, и несмотря на продолжающуюся поддержку, Штаты вынуждены были приостановить военную помощь из-за внутренних конфликтов в Конгрессе.



Некоторые американские СМИ связывают это с тем, что президент Джо Байден не смог внятно объяснить своему народу, почему так важно предоставить помощь Украине.



Для части американцев также было необходимо понять, как тратятся доллары налогоплательщиков США в Украине. Ведь с начала 2022 года Соединенные Штаты Америки направили в помощь более 70 миллиардов долларов.

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Параллельно с этим СБУ и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу России.



И похоже, что он был не единственным украинцем, который, возможно, помогал россиянам вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году.

Кто помогает с распространением российской пропаганды в Европе

Одним из немногих европейских топ-политиков, которые транслируют российскую пропаганду и является давним сторонником президента РФ Путина оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Он возглавляет венгерское правительство с 2010 года и часто критикует своих европейских коллег, выступающих за предоставление военной помощи Украине. Еще недавно он обрушился с критикой на Евросоюз, сравнив его с бывшим Советским Союзом и назвав его «плохой пародией» на СССР.



«Иногда история повторяется. Москва была трагедией. Брюссель — лишь плохая современная пародия. Мы должны были танцевать под дудку Москвы. Брюссель тоже дудит, но мы танцуем, как хотим и когда пожелаем», — заявил он, выступая с речью по случаю национального праздника в городе Веспрем 23 октября.



Из-за его ограничения свободы СМИ, судебной системы и многопартийной демократии, а также нападений на иммигрантов и маргинальные группы, демократия Венгрии описывается как находящаяся в глубоком упадке.



Поэтому Венгрия опустилась на 11 позиций в Индексе демократии EIU, а в рейтинге Freedom House страна переместилась из «свободных» в «частично свободные». The Economist и вовсе дошел до того, что назвал Венгрию Орбана «авторитарной клептократией».

Ранее Будапешт заблокировал 500 миллионов евро помощи из фонда ЕС для Украины. Договоренности о выделении восьмого транша не удалось достичь из-за позиции Венгрии — она блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.



Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто также заявил, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией, поскольку это «принесет войну в блок».



Политика Орбана является антиэмиграционной, антиисламской, анти-ЛГБТ, евроскептической и консервативной. Директор Института политического капитала Петер Креко заявил, что многие взгляды Орбана были вдохновлены Путиным.

Орбан жмет руку Путину. Фото: «РИА Новости» / пресс-служба президента РФ

Стоит добавить, что премьер Венгрии вдобавок тормозил членство в НАТО Финляндии и Швеции, а также грозил наложить вето на шестой пакет санкций ЕС в отношении России.



Недавно у Орбана появился сторонник среди европейских политиков, который победил на выборах в Словакии и стал новым премьер-министр соседней с Украиной страны.



Это Роберт Фицо и он возглавляет партию «СМЕР». Одним из его предвыборных обещаний было не предоставлять военную помощь Украине. О чем он и заявил на выступлении перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.



«Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата», – сказал он.



Новый глава правительства Словакии назвал санкции ЕС после аннексии Крыма Россией «бессмысленными» и «угрозой словацкой экономике». Его риторика об истоках войны могла исходить непосредственно из кремлевской пропаганды.



Роберт Фицо, повторяя российскую дезинформацию, обвинил «украинских фашистов» в «убийствах мирного населения на Донбассе» и в нарушении Минских соглашений. Он назвал войну «конфликтом между США и Россией».







Другими словами, Фицо точь-в-точь дублировал кремлевские нарративы. А также заявил, что, если он снова придет к власти, его руководство будет аналогично руководству Орбана в Венгрии, и что он восстановит хорошие отношения с Россией и прекратит всю военную помощь Украине.

Еще до назначения премьером, Фицо обещал прекратить военную помощь Украине. Фото:Twitter (X)

«Полезные идиоты» РФ в Соединенных Штатах

«Усталость» от войны ключевого партнера переплелась с выборами в Словакии. США истратили 96% от более 60 миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине с момента начала российской агрессии.



Президент Джо Байден попросил Конгресс выделить на помощь Украине еще 61,4 миллиарда долларов. Вся сумма в составе единого пакета в 106 миллиардов долларов должна была покрыть часть помощи ВСУ, остальные средства должны были пойти на помощь Израилю, Тайваню, охрану границы с Мексикой и гуманитарные нужды.



Однако Палата представителей настаивает на отдельном транше для Израиля. Байден пригрозил наложить на законопроект вето, если в нем не будет средств для Украины. Препятствия для очередного пакета военной помощи помимо республиканцев, поддерживающих Трампа, добавляют и лидеры общественного мнения, делая громкие высказывания, чтобы ослабить поддержку Украины.



Одним из помощников для россиян в США стал американский политический обозреватель и прокремлевский пропагандист Такер Карлсон. Он наиболее известен своей ложью, пропутинскими и антиукраинскими взглядами во время работы на Fox News.



Он работал на CNN с 2000 по 2005 год, на PBS с 2004 по 2005 год, на MSNBC с 2005 по 2008 год и, наконец, перешел на Fox News в 2009 году. В 2016 году Карлсон стал ведущим вечернего шоу Tucker Carlson Tonight, которое вскоре стало самым просматриваемым телешоу в своем временном слоте.



Он осудил Путина за вторжение, но первоначально назвал это «спором за границу». После того Карлсон вскоре начал поддерживать теорию Джейкоба Крича, что Россия нацелена на «биолаборатории в Украине».

Момент, когда Карлсон рассказывает про «биолаборатории» в Украине. Кадр из видео

Имея огромную аудиторию, он продолжал распространять российскую пропаганду в эфире американских телеканалов, называя Зеленского «инструментом тотального разрушения» и заявил, что он «не заинтересован в свободе и демократии». Кстати, он никогда не говорил того же о Путине.



«Чтобы вы не думали о войне в Украине, это уже ясно, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии. Он даже более близок к Ленину, чем к Джорджу Вашингтону. Он опасный диктатор, который собирается построить полицейское государство», - заявил прокремлевский пропагандист.







Свои слова он обосновал тем, что, по его мнению, президент Украины приказал арестовать своих «политических оппонентов», а также отправляет солдат в церкви, и «тайная полиция» главы государства вдобавок проводит рейды в монастырях, арестовывая священников без каких-либо доказательств.



Карлсон, естественно, не указывал контекст, и не объяснял своим зрителям, что осужденный митрополит церкви московского патриархата публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.



Он также не упоминал, что украинские суды уже вынесли семь приговоров в отношении священнослужителей УПЦ МП, ставших на сторону РФ, а одного священника Украина даже обменяла на 28 украинских военнослужащих.



Не говорил американский ведущий и о том, что представители московкой церкви помогали нелегально переправляться через украинскую границу, пользуясь своим чином.



Одним словом, достаточно и того, что после его ухода с Fox News российские пропагандисты беспрерывно говорят о Такере, а многие спонсируемые Кремлем каналы даже предлагают ему работу.



И если Такер Карлсон является «журналистом», продвигающим российскую пропаганду, то Вивек Рамасвами, который занимается тем же — американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель.



Он вдохновлtн победой Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года и хочет баллотироваться на следующих в 2024-м. Его взгляды в значительной степени поддерживают цели России.



Он выступает за прекращение всей военной помощи США Украине, и хочет исключить возможность Украины вступить в НАТО. При этом возможный кандидат в президенты США заявил, что позволит России оккупировать регионы Украины, если Россия прекратит свой союз с Китаем.



Он также назвал Зеленского «хулиганом», заявил в интервью, что «нашей целью не должно быть поражение Путина», и вмешательство США в дела Украины укрепляет военный союз России и Китая. Такое отношение к авторитарным лидерам Рамасвами перенял у Трампа, когда он, образно говоря, преклонил колени перед Путиным на саммите в Хельсинки.



Выступая перед потенциальными избирателями, Рамасвами повторяет кремлевскую пропаганду про запрет «оппозиционных партий», не указывая, что они работали на Россию. Он также настаивает на том, что президент Украины не хочет проводит выборы во время войны, называя это недемократичным.







И в конечном итоге кандидат в президенты США назвал Зеленского «нацистом» и добавил, что поддержка страны, на которую напала РФ — не является в интересах США, после чего нарвался на волну критики.